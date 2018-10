Celebração não para

Vanessa Soares



31/10/2018 | 07:20



Há um ano o cantor Sidney Magal circula Brasil afora com motivos de sobra para comemorar. Ele completou 50 anos de carreira cercado por legião de fãs de gerações diversas e com a crítica a seus pés, afinal de contas, manter o sucesso por tanto tempo não é para qualquer um. Agora ele chega ao Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), em São Paulo, para mais um capítulo marcante desta trajetória, o lançamento de Bailamos, DVD que celebra bodas de ouro na carreira, em show que será realizado amanhã, a partir das 22h.

“Foi um ano maravilhoso. Tive a oportunidade de desfrutar momentos especiais ao lado de grandes amigos, que estão comigo durante toda a carreira. Acredito que fizemos a lição de casa e conseguimos transpor ao público tudo aquilo que um dia sonhei”, revela o cantor em conversa com o Diário.

No repertório da apresentação, os grandes hits da carreira prometem colocar o público para dançar e segue o que foi registrado em Bailamos, incluindo o cenário. Entre as canções que não devem ficar de fora da lista estão Meu Sangue Ferve, Tenho, Sandra Rosa Madalena, Me Chama Que Eu Vou, além de Pégate, Ciúme, entre outras. “Nós sempre preparamos o melhor. O show de 50 anos é divertido, apaixonante e, principalmente, bota todo mundo para bailar com os clássicos da minha carreira. Mas como a cada show o público é completamente diferente, mais uma vez deixo rolar e sinto a energia de todos como se fosse a primeira vez que estivesse subindo ao palco. Isso me dá um gás a mais para fazer um grande espetáculo e deixar todo mundo com aquele gostinho de quero mais”, garante.

Grato com tudo que viveu até aqui, mas com disposição de sobra para ir além, Magal é sucinto quanto ao que espera do futuro. “Sou muito realizado pela família que construí, pelos bons amigos que conquistei e, principalmente, pelo amor que recebo de milhares de pessoas que todos os dias fazem questão de me abordar com as melhores histórias, superações e inspirações. Isso já é um bom lugar para ser alcançado, então prefiro deixar as coisas fluírem e só daí vamos navegando no que a vida tem para nos apresentar.”

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 240 e estão à venda na bilheteria do Tom Brasil ou pelo www.ingressorapido.com.br.