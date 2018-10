Palmeiras vende 38 mil ingressos para 'decisão' com o Boca na quarta

30/10/2018 | 17:08



O Palmeiras encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores, com mistério e expectativa. O técnico Luiz Felipe Scolari voltou a fechar o treino do time na Academia de Futebol, enquanto o clube contabilizou a marca de 38 mil ingressos vendidos para a partida, que vale vaga na decisão do torneio.

A parcial de 38 mil entradas vendidas garante ao time o maior público como mandante na Libertadores deste ano. A marca anterior pertencia ao confronto com o Colo-Colo, que teve 37.950 torcedores. Contra o Boca, o Palmeiras precisa reverter o placar de 2 a 0 sofrido na ida, na Argentina, para se classificar à final.

No último treino, Felipão liberou a presença dos jornalistas por poucos minutos. O elenco trabalhou sem a presença do meia Hyoran, que sofreu uma pancada na perna direita e foi poupado. No restante, o treinador tem como desfalques os laterais Marcos Rocha e Jean. Ambos se recuperam de problemas físicos, ainda estão em processo de recuperação e não têm condições de atuar.

O provável time titular do Palmeiras para a partida tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Deyverson. O jogo no Allianz Parque começa às 21h45.