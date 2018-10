Nicki Minaj nega ter divulgado número de Cardi B e oferece 370 mil reais para quem vazar vídeo de briga com a rival

30/10/2018 | 17:09



A treta entre Nicki Minaj e Cardi B parece não ter fim! A história ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, dia 30, com muitas coisas acontecendo como, a irmã de Cardi, Hennessy Carolina, acusando Nicki de ter vazado o número do celular da rival, Minaj oferecendo 100 mil dólares, mais de 300 mil reais, para quem divulgasse o vídeo em que ela e Cardi brigam em uma festa, e B postando dez vídeos no Instagram falando sobre a rival.

Em um dos vídeos postados por Cardi, a rapper fala que o grupo Little Mix a procurou para fazer os vocais da música Women Like Me, mas por já ter feito muitas parcerias com cantores pop ela recusou, só então o grupo foi procurar Nicki. Na publicação ela ainda mostra parte do áudio que recebeu da produtora na época em que a parte do rap ainda estava vazia.

Porém, a história foi desmentida pelas britânicas! No perfil do Instagram, o grupo publicou a seguinte mensagem:

Nós só queremos esclarecer... Nicki foi abordada primeiro. Desculpe, Cardi, mas essa é a verdade. Nós sempre quisemos a rainha (sem shade).

Segundo o Metro.co.uk, durante um novo episódio da série Queen Radio, Nicki anunciou que vai pagar 100 mil dólares, cerca de 371 mil reais em troca do vídeo de sua briga épica com Cardi B durante um evento de moda. Ao anunciar sua oferta, Nicki teria dito:

Qualquer um que queira exibir as imagens da câmera de vigilância, eu darei 100 mil dólares. Rah [Ali] realmente bateu muito em Cardi. Foi muito ruim? Os socos mais horríveis que você já ouviu falar em toda sua vida.

Nicki também usou sua plataforma de rádio para negar o vazamento do número de telefone de Cardi B, após as alegações de Hennessy. Ela disse:

Eu não sou criança, mas você a sua irmã estão xingando meus amigos de todos os tipos de nomes desrespeitosos. Eu estava cuidando da minha vida? Vamos fazer música e sermos felizes.

Nicki também se pronunciou no Twitter:

Ok galera, vamos nos concentrar em coisas positivas apenas daqui em diante. Somos todos tão abençoados. Eu sei que essas coisas são divertidas e engraçadas para muitas pessoas, mas não vou mais discutir esse absurdo. Obrigado pelo apoio e incentivo ano após ano. Amo vocês.

Cadi tirou um print do tweet, postou em seu Instagram e respondeu:

Ok, então. Vamos manter a positividade e seguir em frente.

Até quando vai durar essa paz?