Foto de Rihanna com lingerie e véu teria sido tortura para Chris Brown, diz fonte

30/10/2018 | 17:09



Parece que Chris Brown não esquecerá Rihanna tão cedo! Segundo fontes relataram ao site Hollywood Life, a foto postada pela Savage x Fenty, marca da Rihanna, onde podemos vê-la de lingerie branca e um véu de noiva, foi demais para Chris Brown. Relatos contam que o cantor estaria sendo torturado pela imagem, pois ainda sonha em ter um futuro junto com Riri.

- Com a lingerie branca e o véu, ele imagina Rihanna dessa forma em sua noite de casamento, e se tortura por pensar que não será com ele. Ele ainda tem fantasias de que o destino os unirá novamente, quando for a hora certa.

Chris Brown foi condenado por agredir Rihanna em 2009, e os dois tiveram uma breve recaída no relacionamento entre 2012 e 2013. A fonte próxima a Chris disse também que ele acompanha obsessivamente a vida da cantora, e está feliz por ela aparentemente ter rompido seu relacionamento com o bilionário Hassan Jameel.

- O fato de Rihanna não estar saindo com nenhum homem faz Chris pensar que talvez ela ainda esteja apegada a ele. Mas, do jeito que as coisas estão agora, isso não é algo com que ele está contando muito.