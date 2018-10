Astro de Crepúsculo revela namoro com estudante de enfermagem

30/10/2018 | 17:09



Parece que tem uma nova fã número um no #TeamJacob! Após terminar o relacionamento com Billie Lourd em julho de 2017, Taylor Lautner está namorando novamente!

O ator postou em seu Instagram, na última segunda-feira, dia 29, uma foto super fofa com a nova namorada. Os dois estavam vestidos como jogadores do Tune Squad do filme Space Jam. Enquanto ele beijava o rosto da amada, ela abria um sorriso enorme de olhos fechados.

Os dois são tão fofinhos juntos que até os nomes combinam! O nome da garota é Tay e ela é estudante de enfermagem, de acordo com a bio de seu Instagram. Tay postou outra foto do casal na festa de Halloween.