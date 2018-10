Atlético-MG demite Alexandre Gallo e anuncia Marques como diretor de futebol

30/10/2018 | 15:46



O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a demissão do diretor de futebol Alexandre Gallo. Em meio ao péssimo momento vivido no Campeonato Brasileiro, o clube optou pela saída do dirigente e apostou em outro ex-jogador para a função: Marques, ídolo do time mineiro nos anos 1990 e 2000.

"No início da tarde desta terça-feira, o Sr. Alexandre Tadeu Gallo foi desligado do clube, onde exercia a função de diretor de futebol. Agradecemos e desejamos sucesso na sequência da sua carreira. Em seu lugar, assume Marques Batista de Abreu, que será apresentado nesta quarta-feira à tarde, na Cidade do Galo", informou.

Alexandre Gallo havia sido anunciado como diretor do Atlético-MG no fim do ano passado, escolhido para comandar o futebol por Sérgio Sette Câmara quando assumiu a presidência do clube. Nesta mesma época, Marques foi chamado para coordenar as categorias de base.

Ao longo de sua passagem, porém, Gallo nunca foi unanimidade. Prova disso é que os protestos da torcida nos últimos dias, graças à péssima fase no Campeonato Brasileiro, sempre tinham o nome do dirigente como maior alvo.

A situação se tornou insustentável com a derrota de segunda-feira para o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza, que fez o Atlético-MG completar um mês sem vencer. Por causa desta sequência, a equipe estacionou na sexta colocação e já vê em risco uma vaga que parecia certa na Libertadores.

Para tentar resolver o problema, Marques assume até o fim do ano. O atacante é extremamente identificado com o clube e a torcida, afinal, atuou por lá em três passagens - de 1997 a 2002, entre 2006 e 2007 e de 2008 a 2010 - e conquistou três Campeonatos Mineiros, além de uma Conmebol e do vice do Brasileirão em 1999.