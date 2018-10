Diretoria da Abimaq será recebida nesta quarta por Onyx Lorenzoni

30/10/2018 | 15:40



O presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, disse nesta terça-feira, 30, que a diretoria da entidade será recebida nesta quarta-feira (31) pelo deputado Onyx Lorenzoni, cotado para ser o ministro-chefe da Casa Civil do governo eleito de Jair Bolsonaro.

"Seremos ouvidos amanhã (quarta) oficialmente pelo ministro Onyx Lorenzoni", disse o executivo, que recentemente fez parte de um grupo de associações de classes empresariais que se reuniu com o então candidato do PSL à Presidência Jair Bolsonaro.

De acordo com Marchesan, o setor está comemorando as afirmações que o presidente eleito tem feito desde a vitória no segundo turno da eleição, no último domingo (28). Marchesan citou a intenção de Bolsonaro de reduzir a burocracia, de fazer uma reforma tributária e desonerar a folha de pagamento.

"Estas medidas sinalizam um caminho no sentido de reduzir o custo Brasil, aumentando assim a competitividade do setor produtivo, permitindo seguir uma agenda de maior abertura comercial", disse o executivo, acrescentando que todas estas declarações de Bolsonaro desde domingo contemplam um estudo entregue ao presidente eleito pela Abimaq.