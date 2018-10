Nuci da indútria de máquinas subiu a 76,3% em setembro, diz Abimaq

30/10/2018 | 15:31



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos fechou setembro em 76,3%. Sobre agosto, este indicador representa um crescimento de 1,4 ponto porcentual.

Em relação ao nível médio observado em 2017, o setor está 5 pontos porcentuais acima, em razão, principalmente, do aumento das atividades produtivas e de bens seriados direcionados ao mercado externo. Os dados são da Abimaq, entidade que congrega as fábricas de máquinas e equipamentos.

Carteira de pedidos

A carteira de pedidos no setor industrial de máquinas e equipamentos cresceu 4,8% em setembro ante agosto, de acordo com a Abimaq. Já na comparação com setembro do ano passado, a carteira de pedidos do setor mostra uma queda de 9,6%.

De acordo com a Abimaq, o forte encolhimento da carteira de pedidos está relacionado ao desempenho da atividade nos setores de infraestrutura e indústria de base que ainda não iniciaram um processo de recuperação da crise.