Justiça revoga prisão do presidente do PROS

30/10/2018 | 15:33



A Justiça Federal revogou a ordem de prisão temporária contra o presidente nacional do PROS, Euripedes Júnior, sob suspeita da Operação Partialis - investigação que mira suposto esquema de desvios de mais de R$ 2 milhões em contratos da prefeitura de Marabá (PA) para compra de gases medicinais no interior do Estado.

Parte dos valores teria sido destinada à compra de uma aeronave por João Salame Neto, ex-prefeito de Marabá. Com a suposta ajuda de assistentes, a compra teria sido ocultada por meio da venda do avião ao PROS.

Euripedes teve a prisão decretada havia duas semanas. Na semana passada, ele se apresentou à Polícia Federal, em Brasília, mas não ficou preso por causa do período eleitoral que veta detenções, exceto nos casos em flagrante.

A Justiça considerou que não há mais motivos para manutenção do decreto de prisão contra o presidente do PROS.