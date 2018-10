Ariana Grande faz sua primeira performance após cancelar seu noivado

30/10/2018 | 15:17



Muito plena, Ariana Grande fez um retorno triunfal aos palcos na noite da última segunda-feira, dia 29. O canal norte-americano NBC exibiu o musical Wicked: Comemorando 15 Anos na Broadway. Com parte do especial pré-gravado, a cantora apresentou uma versão impressionante da música The Wizard and I na frente de muitos fãs do musical.

A performance é marcante para Ariana pois é a primeira vez que ela se apresenta depois do seu ex-namorado, Mac Miller, falecer em setembro e após ter rompido seu noivado com o humorista Pete Davidson em meados de outubro.

Grande, que estava com uma roupa, esmalte, batom e sombra verdes, inspirados em Elphaba, parecia feliz ao ver a platéia cantando junto. A estrela também estava sem seu anel de noivado e cobria sua tatuagem com o nome de Pete no dedo.