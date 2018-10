Ex-BBB Antonio Rafaski posa ao lado da filha, de dois meses, após processo por não registrar a criança

30/10/2018 | 15:09



Parece que tudo se resolveu para Antonio Rafaski, participante do Big Brother Brasil 17. O ex-BBB foi processado por Luiza Araújo, estudante de engenharia com quem teve um breve affair, por não registrar a filha, Cecília, após testes de DNA provarem que ele é o pai da pequena.

Antonio havia dito, na época, que estava ansioso para conhecer Cecília, mas não havia conseguido visitá-la devido a sua agenda intensa de trabalho.

Mas parece que o ex-BBB conseguiu um tempinho em sua rotina atribulada para ver a filha, pois nessa segunda-feira, dia 29, ele postou uma foto com a bebê enquanto visita Vila Velha, no Espírito Santo, cidade em que Cecília mora com a mãe. Tomara que tudo tenha se resolvido!