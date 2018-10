Neymar revela que três ídolos o fizeram tremer na vida

30/10/2018 | 15:09



Que até nossos ídolos têm ídolos, a gente já sabe. Mas descobrir quem são é sempre interessante... Neymar conversou com o jogador de basquete Stephen Curry, em um vídeo para o site The Players Tribune, e revelou que só tremeu ao conhecer três pessoas - de um trapalhão até o próprio Curry:

- O primeiro é o Didi, dos Trapalhões, o segundo é o [Michael] Jordan e o terceiro foi ele.

Curry ficou sem graça, e Neymar continuou:

- Com ele, eu tremia! Hoje não, fiquei mais tranquilo. Mas quando conheci ele no vestiário, foi...

Os dois se abraçaram e Curry brincou:

- Você disfarçou bem, nem percebi.

Neymar também elogiou dois craques do futebol: Leonel Messi e Cristiano Ronaldo, e contou uma passagem curiosa sobre seu filho, Davi Lucca, na escola:

- Meu filho, estava na escola com os amigos, e estava passando um comercial na TV, se não me engano era um jogo do Brasil e passou eu. Aí ele falou: Ah, meu pai. E um menino falou, não, não é seu pai. E meio que começou uma discussão entre os dois, que foi levado para a professora, a professora conversou e ele ficou meio triste que ninguém acreditou que eu era o pai dele.