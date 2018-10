Simone posta foto durante gravação de novo trabalho; confira

30/10/2018 | 14:22



A cantora Simone publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece gravando material para um DVD na última segunda-feira, 29.

"Aqui é meu lugar. Vem DVD novo! Repertório f***! Aguardem", escreveu na publicação. O anúncio foi feito quase um mês depois de as duas declararem que ficarão afastadas dos palcos até dezembro deste ano. Elas tomaram essa decisão devido à tuberculose ganglionar que Simaria vem enfrentando desde abril de 2018.

Nos comentários da postagem, os fãs se mostraram ansiosos com o retorno das irmãs. "Elas já estão trabalhando para ferrar com o meu coração. Vem logo, DVD! Quero raspar meu cifre no asfalto ao som das coleguinhas, que sempre cantam a minha dura realidade", brincou um seguidor, em menção ao teor romântico das canções de Simone e Simaria.