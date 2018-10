Faturamento da indústria de máquinas recua 4,1% em setembro, diz Abimaq

30/10/2018 | 13:56



O faturamento da indústria de máquinas recuou 4,1% em setembro na comparação com agosto, segundo balanço mensal do setor divulgado nesta terça-feira, 30, pela Abimaq, entidade que congrega as indústrias brasileiras de máquinas e equipamentos. Na leitura dos dados de setembro comparados com os de setembro do ano passado, o faturamento da indústria de máquinas cresceu 13,4%.

No acumulado do ano o faturamento da indústria cresceu 7,4%.

Exportações

As exportações de máquinas caíram 24,7% em setembro ante agosto, segundo a Abimaq, entidade que reúne as fábricas de máquinas e equipamentos.

Na comparação com setembro do ano passado, os embarques de máquinas caíram 9,4%. De janeiro a setembro as exportações cresceram 10,9%.

Na mesma base de leitura, as importações de máquinas e equipamentos caíram 12,6% em setembro ante agosto. Caíram 3,1% na comparação com setembro de 2017 e acumulam alta de 15,6% no acumulado do ano.