Brasil quer fazer um 'Brexit', diz Celso Amorim, sobre fala de Paulo Guedes

30/10/2018 | 13:42



O ex-ministro das Relações Exteriores nos governos do PT Celso Amorim criticou a postura da equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre o Mercosul. No domingo, 28, o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, declarou que o bloco não será prioridade para o novo governo.

"O que Brasil quer fazer é um 'Brexit', só que aí é o maior (país) que está saindo", disse o ex-chanceler, comparando a proposta de Paulo Guedes com o 'Brexit', processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

"Vai esfarelar o Mercosul, será um grande desserviço à paz na região", afirmou Amorim, para quem a visão do próximo governo é "mercantilista e estreita" e coloca em risco a paz na região.

Celso Amorim citou que o Mercosul absorve 25% das exportações brasileiras de produtos manufaturados e que a paz na região não pode se desvincular da relação econômica entre os países do bloco.