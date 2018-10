Gleisi Hoffmann dará coletiva de imprensa às 14h30 sobre reunião do PT

30/10/2018 | 12:08



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deve conceder entrevista coletiva às 14h30 desta terça-feira, 30, em São Paulo. Gleisi participa da reunião convocada pelo PT e pelo candidato derrotado do partido, Fernando Haddad, para fazer um balanço das eleições deste ano e abrir as discussões sobre a estratégia de oposição ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).