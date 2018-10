Camila Pitanga confirma namoro com músico

30/10/2018 | 12:09



Camila Pitanga está de namorado novo! A assessoria de imprensa da atriz confirmou que ela está se relacionando com Rafael Rocha. Os dois ainda são bastante discretos em relação ao namoro e ainda não falaram publicamente sobre o assunto, no entanto, nas redes sociais já foi possível ver os dois juntos em uma passeata política. No início do mês, especulou-se que eles estariam juntos.

Rafael é músico e pai de dois meninos. Ele também é irmão do ator Felipe Rocha, que vive o personagem Paulo Fortes na atual temporada de Malhação, novela teen da Globo. O músico já foi casado com a atriz Isabela Meirelles, mãe de seu caçula, Quim. Já Camila é mãe de Antônia, fruto do seu casamento com o cineasta Cláudio Amaral Peixoto.

No Instagram, Rafael também se mantém discreto e, na maioria das vezes, apenas faz publicações relacionadas ao seu trabalho no mundo da música. Recentemente, ele anunciou que irá se apresentar em novembro com o show Na Prática a Teoria é Outra, ao lado de Jorge Mautner, no Rio de Janeiro. Ele também já realizou parcerias com Gilberto Gil e também possui fotos ao lado de Caetano Veloso.

O último relacionamento público de Camila foi com o ator Igor Angelkorte. Após dois anos de namoro, eles anunciaram o término no ano passado. Eles se conheceram nos bastidores da novela Babilônia, em 2015, e começaram a namorar no final da trama, em setembro do mesmo ano.