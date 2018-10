Maraisa publica foto de mãos dadas com o ex e levanta suspeitas de reconciliação

30/10/2018 | 12:09



A cantora sertaneja Maraisa tirou alguns dias de folga dos palcos e está aproveitando uma viagem em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. No Instagram, a artista mostrou detalhes da estadia na cidade norte-americana e surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto e um vídeo ao lado do ex, Wendell Vieira.

Há cerca de um mês, Maraisa havia confirmado o término do noivado entre eles, que vivem um relacionamento de idas e vindas. Mas, após a publicação, a cantora levantou suspeitas de que eles teriam se reconciliado novamente e seguem muito bem. Por enquanto, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre terem reatado o namoro.

Na imagem, eles aparecem em um carro e Maraisa faz a selfie de mãos dadas com Wendell. Já no vídeo, gravado em uma balada, os dois curtem lado a lado o show cover de Michael Jackson. Maiara, irmã e dupla de Maraisa, preferiu um passeio mais radical na cidade americana e compartilhou um vídeo em que aparece com os amigos em uma montanha-russa.