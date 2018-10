Da paixão ao ódio

Do Diário do Grande ABC



30/10/2018



O mercado financeiro, que já flertava com Jair Bolsonaro durante o período de campanha eleitoral, viu a consumação do romance no domingo, quando as urnas confirmaram a vitória do capitão reformado do Exército para a Presidência da República.

E no primeiro dia útil pós-eleição, seguiram-se as juras de amor ao presidente eleito. No auge da paixão, qualquer sinal – por mínimo que seja – ganha proporções maiores. Palavras como estabilidade, investimento e redução dos juros soam como poesia. Que o diga a B3. A antiga Bolsa de Valores de São Paulo registrou recorde de negócios realizados, com 4.926.316 transações.

Mas os relacionamentos estão sujeitos também à interferência de pessoas que interagem com os envolvidos. Algumas têm o poder de agregar, enquanto outras conseguem – voluntária ou involuntariamente – minar o enlace.

Paulo Guedes, o maior aliado do presidente eleito, certamente integra o primeiro grupo. Aliás, é nele (e em suas ideias) que o mercado se fia para querer estar com Bolsonaro. O pensamento liberal, com propostas de privatização e corte de gastos, hipnotizam os investidores.

Onyx Lorenzoni, que também figura no grupo dos mais próximos de Bolsonaro e que deverá ser o ministro da Casa Civil, está no hall dos desagregadores. Acenou com mudanças no regime cambial, de forma a impedir que o dólar flutue, o que não foi bem visto.

Até 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro e o mercado estarão em clima de namoro. O enlace terá início a partir da posse e daí para frente caberá aos dois lados cuidar do casamento, que pode ser duradouro ou naufragar em tempo exíguo, que especialista estima em três meses.

E a separação pode ocorrer, como na maioria dos romances, em razão do temperamento. Se não houver convergência de ideias entre Bolsonaro e Guedes, o dólar volta a subir, as bolsas caem e o que era amor se transforma em rejeição e ódio. Simples assim.