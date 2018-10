Petrobras posterga para 31/1 hibernação de fábricas de fertilizantes em SE e BA

30/10/2018 | 11:18



A Petrobras informou nesta terça-feira, 30, que decidiu postergar, para 31 de janeiro de 2019, a hibernação das fábricas de fertilizantes localizadas em Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA).

A empresa anunciou em março que iria desligar as duas fábricas produtoras de fertilizantes, que anotaram em 2017 prejuízo acumulado de R$ 800 milhões. Desde então, no entanto, vem adiando essas paralisações, enfrentando a resistência da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

No comunicado desta terça, a Petrobras disse que "continua com a avaliação de alternativas à hibernação em conjunto com representantes dos governos e federações das indústrias dos estados de Sergipe e da Bahia e demais participantes dos grupos de trabalho, de modo que se faz necessário este tempo adicional para a conclusão da análise das alternativas à hibernação, desde que mantidos os níveis mínimos de rentabilidade" da companhia.

"Dentre estas alternativas consta um possível processo de arrendamento das fábricas a terceiros", acrescenta a estatal.