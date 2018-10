Ator da Marvel, Kip Pardue, é acusado de assédio sexual por atriz

30/10/2018 | 11:09



O ator da Marvel, Kip Pardue, foi acusado de assédio sexual em set de filmagens pela atriz Sarah Scott. De acordo com o Daily Mail, em entrevista ao Los Angeles Times, ela afirmou que Kip ficou excitado enquanto eles gravavam uma cena de sexo e ele pegou a mão da atriz e a colocou em sua virilha. Após as filmagens do piloto de Mogulettes, uma série de TV independente que nunca chegou a ir para o ar, Kip Pardue teria chamado Sarah em seu camarim e se masturbado na frente da atriz, que já passou por séries como Castle e True Blood. O rapaz, conhecido pela série Marvel?s Runaways, ainda teria dito que ela era gostosa quando questionado o motivo de ter tomado a atitude.

Sarah relatou ao jornal que saiu correndo da sala após o acontecido. Pardue foi contatado pelo veículo e pediu desculpas por colocar a mão da loira em seu pênis enquanto estava no set, mas negou as outras acusações da colega de elenco.

Eu claramente interpretei mal a situação durante uma cena de sexo no set e pedi desculpas à Sarah. Eu nunca pretendi ofendê-la de qualquer forma e lamento profundamente minhas ações e aprendi com meu comportamento, diz o comunicado enviado por representante do ator.

A atriz, por sua vez, denunciou a má conduta do ator ao sindicato SAG-AFTRA e também contou com a ajuda do fundo de defesa legal do movimento Time?s Up, além de ter preenchido um relatório policial com o departamento de polícia de Hermosa Beach, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No entanto, ela não viu nenhum progresso nos últimos meses:

Eu estou desapontada que Kip tenha optado por esconder suas ações. Falar sobre isso tem sido extraordinariamente difícil para mim e agora eu entendo porque tantas pessoas não falam. Meu objetivo continua o mesmo - meu desejo é que ele assuma total responsabilidade por suas atitudes. Eu fui sexualmente violada enquanto estava no trabalho, e mesmo apesar de ter a coragem de dizer a qualquer que quisesse ouvir, conforme o tempo passava, parecia que eu tinha muito pouco controle em realmente prevenir que acontecesse com outra pessoa.