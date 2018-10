Príncipe Harry teria se estressado com funcionário do palácio antes do casamento com Meghan Markle

30/10/2018 | 11:09



Eita! De acordo com a biografia Charles at Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams, escrita por Robert Jobson, o príncipe Harry passou por momentos de tensão antes de seu casamento com Meghan Markle e chegou a ficar tão estressado com a preparação da cerimônia que se tornou petulante e mal-humorado com as pessoas que os cercavam.

A publicação foi feita no jornal Daily Mail, como parte de uma série sobre a biografia do príncipe Charles, e afirma que o filho mais novo não se preocupou ao levantar a voz para garantir que sua esposa tivesse todos os seus desejos atendidos na época. A biografia ainda diz que apesar de os noivos parecerem tranquilos no dia da cerimônia em Windsor, Inglaterra, toda a experiência em si não foi um mar de rosas.

As semanas que antecederam o casamento foram muito mais tensas, tanto para Harry quanto para Meghan, do que a maioria das pessoas percebeu, escreveu o biógrafo que esteve em contato com diversas fontes próximas à família real e ainda revelou que o casal passou por diversas consultas com Ross Barr, conhecido como o acupunturista das estrelas, para aliviar o estresse.

Porém, Robert afirma que os tratamentos não pareceram ter efeito em Harry, já que ele continuou mal-humorado com a equipe real e sentiu uma grande pressão por conta do casamento que viria a ser assistido por mais de um bilhão de pessoas no mundo todo.

Além disso, ele descreveu Harry como uma pessoa propensa à volatilidade e contou que a personalidade dos filhos de Charles se parece bastante com a da mãe, a princesa Diana, que faleceu quando os dois príncipes eram bem jovens.

Até hoje, Charles admite que muitas vezes acha difícil avaliar os humores ocasionalmente imprevisíveis de seus filhos. Nesse aspecto de sua natureza, ambos os príncipes são muito parecidos com a mãe deles.

A biografia também explora o complexo relacionamento entre Charles e os dois filhos.