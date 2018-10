Will Smith revela que lutou para reconstruir a relação com Jada Pinkett: - O divórcio não era uma opção

30/10/2018 | 10:09



Desde que Jada Pinkett começou o programa Red Table Talk, comandado por ela no Facebook e com participação de seu marido Will Smith, diversas revelações sobre sua família e, principalmente, sobre seu casamento foram feitas. E, segundo a revista People, não foi diferente na última segunda-feira, dia 29, quando ambos falaram abertamente sobre o momento turbulento que passaram, dito pelo ator como um término dentro do próprio casamento.

Smith, de 50 anos de idade, admitiu que esteve cego a respeito da infelicidade de sua família e que só percebeu isso quando sua filha, Willow, raspou seus cabelos em 2012 como uma forma de protesto para não fazer mais música depois que seu hit Whip My Hair foi lançado.

- Eu percebi pela primeira vez o que Jada estava dizendo todo o tempo sobre eu me esconder por trás de meu ego, meus sonhos e meus desejos, fingindo que aquilo era amor. Percebi que ela não queria nada daquilo que eu havia construído.

De acordo com o ator, Jada não queria nada do que estava acontecendo na época. Não queria mais viajar da maneira que viajavam. Não queria toda suas crianças sendo troladas no Twitter e muito menos uma casa tão grande quanto a que eles moravam.

Nesse momento, a atriz então contou que seu casamento enfraqueceu a partir dali e Will concordou ao dizer:

- Nós essencialmente tivemos que destruir o nosso casamento. Eu estava lendo nos tabloides que nós estávamos nos divorciando e tudo mais, afirmou o ator.

Porém, Jada conta que nunca procurou um advogado para falar sobre isso. E, assim como ela, Will também falou que, mesmo com o período difícil, não pensou em colocar um ponto final no casamento:

- Como eu já me divorciei antes, eu não iria me divorciar novamente. O divórcio não era uma opção, falou o ator, que se casou com Sheree Zampino em 1992, mas os dois decidiram terminar o relacionamento em 1995 e, dois anos mais tarde, ele se casou com Jada.

- Eu estava devastado, ainda mais que em um divórcio. Terminamos dentro do nosso casamento e voltamos a ficar juntos novamente. Tivemos que reconstruir nossa relação com novas regras e de uma forma completamente diferente, concluiu.