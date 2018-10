Meghan Markle e príncipe Harry participam de competição de arremesso de botas

30/10/2018 | 10:09



Meghan Markle e príncipe Harry estão na Nova Zelândia e participaram, recentemente, de um jogo um tanto quanto inusitado com crianças de um grupo de educação ambiental.

Segundo a People, o jogo se chamava The Welly Wanging Contest, e consiste em ficar atrás de uma marca e arremessar botas de chuva o mais distante possível. Na Nova Zelândia, esse tipo de botas tem o nome de Wellington boots, também conhecidas como Wellies, e é daí que vem o nome do jogo.

Depois da brincadeira, o casal, que está esperando o primeiro filho, ganhou mais um presente para o bebê: um par de botinhas de chuva verdes! Meghan também foi premiada com um troféu em formato de bota de chuva, por ter ganho a competição.

E se você acha que a viagem de Meghan e Harry está sendo tranquila, se enganou! Um terremoto atingiu o norte do país e foi tão forte que pessoas de diversas regiões sentiram os tremores, até mesmo no sul! Felizmente, o casal estava em uma das poucas áreas que não sentiram os tremores durante o ocorrido.

E tem mais! Enquanto os dois cumprimentavam fãs em Auckland, Harry avistou uma menina que usava uma camiseta com os dizeres Girls Can Do Anything (em português, Meninas Podem Fazer Qualquer Coisa). O príncipe, então, chamou Meghan para ver a pequena e uma moça disse que achava a menina parecida com Meghan, que respondeu:

- Eu ia dizer a mesma coisa!

Assim, o casal quebrou o protocolo real e Harry tirou uma foto de Meghan com a menina! Teoricamente, eles não têm autorização para tirar fotos ou dar autógrafos, mas pelo jeito para Harry ocasiões especiais merecem ser registradas. Legal, né?