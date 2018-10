Thais Fersoza e Michel Teló preparam piquenique surpresa para os filhos

30/10/2018 | 10:09



Thais Fersoza e Michel Teló sempre fazem questão de mostrar que são um casal bem família e, para começar a semana de forma diferente, os dois decidiram improvisar um piquenique surpresa para os filhos, Melinda e Teodoro, na última segunda-feira, dia 29. No Instagram, a atriz compartilhou que estava organizando a festinha em família pensando na filha mais velha.

- Estamos preparando um piquenique para as crianças. A Melinda é apaixonada em piquenique. Esses dias eu fiz em casa para ela, só que não tinha cesta e nem toalha... E ela perguntou: Mamãe, cada a cesta?. Eu combinei com o pessoal aqui do hotel de fazer um piquenique para eles agora que estão dormindo. Aí eu e Michel curtimos um pouquinho e agora estamos organizando o piquenique. Eles vão ficar tão felizes... A gente falou assim: Melidinha, quando você acordar vai ter uma surpresa, que a gente vai fazer uma surpresa, tá?. Ela ficou numa ansiedade, a coisa mais fofa desse mundo. Está montado o nosso piquenique com cesta, toalhinha, porque mamãe não tinha ainda, mas vou providenciar. Olha aqui o que eles amam, os dois. Eles são apaixonados. Olha, que coisa mais fofa. Então, teremos um piquenique. Que gostoso, contou Thais no Instagram Stories enquanto exibia uma cabaninha para as crianças brincarem.

Em seguida, ela ainda publicou os detalhes da mesa preparada para as crianças lancharem e também mostrou que aproveitou o dia para relembrar sua própria infância, ao brincar em um balanço e com um bambolê.

- Gente, eu arrasava nisso aqui, olha! Nesse Bambolê! Arrasava, hoje em dia eu não sei mais fazer. Tentei fazer aqui e passei uma certa vergonha. Não consegui fazer não, dei uma reboladinha e nada. Ia no pescoço, passava pro braço, era uma loucura. Vocês sabiam fazer isso? Era muito da nossa infância!, exclamou ela.