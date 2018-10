IGP-M de outubro desacelera a 0,89%, após 1,52% em setembro, revela FGV

30/10/2018 | 08:29



O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a alta de 1,52% em setembro para 0,89% em outubro, informou na manhã desta terça-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Assim, o indicador avançou tanto na comparação em 12 meses, indo a 10,79%, como no ano até outubro, acumulando 9,25%.

O resultado do IGP-M deste mês ficou dentro do intervalo das 31 estimativas da pesquisa do Projeções Broadcast de 0,79% a 1,05%, mas menor que a mediana de 0,91%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) desacelerou de 2,19% em setembro para 1,11% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,28% para 0,51% no décimo mês do ano. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) avançou de 0,17% para 0,33%.