PIB italiano fica estável no 3º trimestre e frustra expectativas

30/10/2018 | 06:07



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália ficou estável no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo e mostrou expansão de 0,8% em relação a igual período do ano passado, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Istat.

Os resultados frustraram as expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam alta de 0,5% na comparação trimestral e ganho de 1,5% no confronto anual.