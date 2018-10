PIB francês cresce 0,4% no 3º trimestre, menos do que o esperado

30/10/2018 | 04:20



O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo e registrou expansão de 2,1% em relação a igual período do ano passado, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas francês.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço do PIB francês um pouco maior na comparação trimestral, de 0,5%, mas acréscimo bem menor no confronto anual, de 1,4%. Com informações da Dow Jones Newswires.