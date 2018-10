Morando ataca apoios de tucanos a Márcio França

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



30/10/2018 | 07:50



Em análise sobre a corrida estadual, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), criticou os apoios aberto e velado de tucanos ao governador Márcio França (PSB) durante a campanha ao governo de São Paulo em detrimento da candidatura do correligionário João Doria. Integrante da coordenação da empreitada de Doria, ele relatou dificuldade da disputa, principalmente pela briga histórica, pedindo a saída dos infiéis. “Partido ficou profundamente rachado. Éramos surpreendidos quase que diariamente com prefeitos do PSDB que tinham declarado apoio ao Márcio, sendo cooptados por emendas ou por opção. Exemplo disso foi o prefeito de Santos (Paulo Alexandre Barbosa). Gesto errado, inaceitável. Sujeito quer ter outra opção pode ter, mas saia do partido.”

Doria venceu o duelo com 51,75% dos votos contra 48,25% de França. Morando citou que o pleito estadual deste ano foi o maior desafio do PSDB desde o primeiro êxito tucano, em 1994, com Mário Covas (morto em 2001). E lamentou a grave divisão interna. Ele considerou que a postura de prefeitos do PSDB colocarem aliados em coligação adversária “não foi moralmente correta”. “Coloco exemplo do prefeito de Marília (Daniel Alonso). Teve apoio de toda a cúpula para ter a legenda e ganhar eleição. Lançou a filha a deputada em partido coligado com o Márcio.”

Morando evitou condenar a falta de engajamento efetivo de série de correligionários na campanha de Doria. “São posições pessoais que posso até não concordar, mas cada um tem um estilo de se posicionar. Eu tenho lado, e quando estou de um lado defendo o lado que estou. Essa é minha característica, sabendo que corri o risco”. Na sequência, o prefeito reiterou que o partido necessita de reestruturação, “com posicionamento claro”. “Não adianta mudar o nome e não mudar filosofia.”

O chefe do Executivo de São Bernardo ligou o sucesso da campanha tucana ao “posicionamento liberal” de Doria ante o grupo de “esquerda”, encabeçada por França. No Grande ABC, o governador venceu em cinco das sete cidades – Doria ganhou só em Santo André e São Caetano. Mencionou a migração de voto petista para França, especialmente em Diadema. Morando atrelou o resultado desfavorável em seu reduto ao fato de o ex-prefeito Luiz Marinho (PT, 2009-2016) ter sido candidato ao governo paulista. “Todo o PT de São Bernardo se juntou ao grupo do Márcio, repetindo a eleição de 2016.”

O tucano pontuou que sua importância na gestão será a ponte estreita com Doria. Segundo Morando, o único compromisso firmado com o aliado é de ajuda, com ações efetivas, a São Bernardo e o Grande ABC, a exemplo da Linha 18-Bronze, travada desde 2014. “Ele (Doria) estará nesta semana com o (presidente eleito Jair) Bolsonaro e Paulo Guedes. Vou pedir para que ele trate forma de subsidiar o governo de São Paulo para iniciar as desapropriações da Linha 18.”