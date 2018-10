Paulo Serra e Auricchio celebram números de Doria

Raphael Rocha



30/10/2018 | 06:44



Prefeitos das únicas cidades do Grande ABC onde o governador eleito João Doria (PSDB) no domingo saiu vencedor, Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, celebraram os números do tucano em seus municípios e avaliaram que, pós-pleito, será possível travar conversa sobre o futuro da legenda.

O tucanato entrou em rota de colisão depois do primeiro turno, em especial após o resultado pífio do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida presidencial – com 5.096.350 de votos (4,76% dos válidos), quarto lugar no pleito. Tanto que, em reunião em Brasília, vazou áudio no qual Alckmin critica Doria e sugere que o antigo pupilo era traidor.

Para colocar mais lenha na fogueira, prefeitos do PSDB, entre eles Paulo Alexandre Barbosa, de Santos, declararam voto no atual governador Márcio França (PSB), rival de Doria na reta final.

“Pretendo ajudar no sentido de agregar, reunir, entender os objetivos comuns para reconstruir o partido. Partido precisa de autocrítica, avaliação, mas em um tom, e meu esforço será nesse sentido, para unir os grupos e o partido”, discorreu Paulo Serra. “Acalmando os ânimos, temos de deixar tudo de lado e nos posicionar com transparência. O PSDB precisa passar por mudanças, sem ser excludente. Todo mundo tem direito de se manifestar. Se for preciso, lavar roupa suja. E, a partir daí, haverá nascimento de outras lideranças, até natural, pela idade das atuais”, emendou.

Auricchio também avaliou a necessidade de análise interna para resgate do protagonismo do tucanato, abalado pelo resultado das urnas e pela explosão de votos a favor do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e seus aliados. “É natural que um partido grande como o PSDB, um partido de tradição e com grandes quadros no País, tenha divergências. Mas essas divergências são superadas, sobretudo, com o resultado positivo da eleição. Ouvimos ontem (domingo) o governador Doria falando em um novo PSDB e é essa a expectativa que a gente vê como se desdobra isso, com certeza para melhor.”

Os dois exaltaram os números de Doria em suas cidades – em Santo André, o tucano obteve 54,56% dos votos, enquanto em São Caetano, ele atingiu 63,05%. “O governador do nosso partido só venceu em duas cidades, Santo André e São Caetano, o que para nós é espécie de confirmação que nossa gestão e a forma de a gente governar estão no caminho certo”, disse Paulo Serra. “Estou feliz com os resultados”, resumiu Auricchio.

(Colaborou Aline Melo)