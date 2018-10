O resultado eleitoral mexe com Diadema

Raphael Rocha



30/10/2018 | 06:36



Passado o segundo turno das eleições gerais, políticos do Grande ABC analisam os números, quem se deu melhor, quem perdeu e quem está na mesma após o pleito. Uma das avaliações mais interessantes está em Diadema. Nesta reta final, o município deu vitória a Márcio França (PSB) ao governo do Estado, com 62,7% dos votos válidos. No primeiro turno, Luiz Marinho (PT) já havia vencido no município. Na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) triunfou, mas com a menor margem no Grande ABC – teve 52% contra 48% de Fernando Haddad (PT). Muitos petistas tacham Diadema como resistência à onda de extrema direita que dominou a eleição. Por outro lado, o eleitor diademense não conferiu vitória a nenhuma figura do petismo na corrida à Assembleia ou à Câmara – apesar de ter título na cidade, o deputado federal reeleito Vicentinho (PT) ainda não é visto como figura da cidade (tem mais ligação com São Bernardo). Três vezes prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) obteve somente 25.895 sufrágios na cidade, desempenho considerado frustrante. Mostra que o eleitor de Diadema está disposto a dialogar com o PT, porém, sinaliza que as tradicionais figuras da sigla na cidade precisam rever suas posições.

Provocação

Chamou atenção a presença, em São Bernardo, de um caminhão com melancias e uma faixa que provocativa aos apoiadores da candidatura do governador Márcio França (PSB), derrotado no domingo para João Doria (PSDB). “Melancia, verde por fora, vermelho por dentro, de 13 por 0,40. Só hoje!”, eram os dizeres. Curiosamente, o veículo passou a manhã estacionado na Rua Mediterrâneo, no Jardim do Mar, onde o deputado federal Alex Manente (PPS) tem escritório político. Alex integrou a base de apoio de França.

Reanimou

A vitória de João Doria (PSDB) para o governo do Estado deu nova esperança ao grupo político do ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio (PSD). Derrotado em sua tentativa de obter cadeira na Câmara Federal – inclusive com redução de votos são-caetanenses na comparação com 2016 –, Palacio pode ser indicado para integrar cargo na futura administração Doria. A aliados, o pessedista avisou que não deseja retornar ao Consórcio Intermunicipal, onde, durante um ano e meio, esteve como secretário executivo.

Sardinha para brasa

Terminada a apuração e conhecidos os futuros presidente do Brasil e governador de São Paulo, lideranças do Grande ABC se apressaram a trazer para si parte dos êxitos eleitorais. Alguns usaram o WhatsApp para celebrar os números e pregar que trabalharam para esses triunfos. Evidentemente que essas mensagens já geraram turbulência nos bastidores, pois alguns dos autores apoiaram apenas na fala, e não na prática, os candidatos.

Indecisão

Coordenador do PSDB no Grande ABC, Márcio Canuto pediu demissão do cargo de secretário de Meio Ambiente de Mauá quando Atila Jacomussi (PSB) foi autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a retornar à função de prefeito. O mais curioso é que o chefe do Executivo não aceitou o pedido de exoneração do tucano, que segue no quadro de funcionários da Prefeitura.