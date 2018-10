São Bernardo segue vivo na luta por vaga na semi do Paulista

Anderson Fattori

30/10/2018



Na luta por vaga na semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, o São Bernardo conquistou vitória importante ontem. Mesmo atuando no Interior, a equipe do Grande ABC venceu Catanduva por 86 a 68, em confronto disputado no Ginásio Anuar Pacha.



Com o resultado, o São Bernardo chegou à quinta vitória em 12 partidas, mesmo desempenho do Ituano, atual quarto colocado, mas que fez um jogo a menos e amanhã enfrenta o lanterna Pró-Esporte, em Sorocaba.



Ainda na primeira fase, o São Bernardo terá pela frente o clássico regional contra o líder Santo André, dia 1º, em casa, e fecha a participação diante do terceiro colocado, o Sesi/Araraquara, dia 4, no Interior. Já o Ituano também enfrentará o Santo André, dia 6, no Grande ABC, mas tem duelo teoricamente mais tranquilo na última rodada, contra Pindamonhangaba, jogando em casa.



Na partida de ontem, mais uma vez a ala/pivô Thayná chamou a responsabilidade e definiu a vitória a favor do São Bernardo. Ele conseguiu incríveis 36 pontos, além de pegar 11 rebotes e roubar sete bolas. Outro destaque foi Gabriella Soares, que anotou 21 pontos, além de realizar quatro assistências.



A competição prossegue hoje com confronto entre duas equipes garantidas nas semifinais. Vice-líder com dez vitórias em 12 partidas, o Vera Cruz/Campinas recebe o Araraquara, terceiro, com nove vitórias em 11 jogos, às 19h. Ambas perseguem o líder Santo André (11 vitórias e uma derrota).