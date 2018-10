Jon Bon Jovi critica Kim Kardashian

29/10/2018 | 21:02



O cantor Jon Bon Jovi fez duras críticas a Kim Kardashian e sua família, estrelas do reality show Keeping Up With The Kardashians, em entrevista ao programa australiano The Sunday Project no último domingo, 28.

"Eu posso te dizer que eu nunca dei 60 segundos da minha vida, nunca, para um desses programas 'Donas de casa blá blá blá' ou 'Kardashians'", afirmou.

"Eu não sei sequer os seus nomes. Eu nunca assisti a 60 segundos do programa delas", garante Jon, que ainda alfinetou Kim, a mais conhecida do grupo: "O que estará em sua biografia? 'Eu fiz um pornô e adivinhe? Fiquei famosa!'"

"P***, me desculpe, mas eu passo. ... Vá escrever um livro, pintar um quadro, atuar, estudar, cantar, jogar, escrever", concluiu.