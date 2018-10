Cemitérios públicos recebem reparos para o feriado

Juliana Stern

Especial para o Diário



30/10/2018



Com a proximidade do feriado de Finados, na sexta-feira, as prefeituras da região organizam esquema de zeladoria dos cemitérios públicos para a data.

Em Ribeirão Pires, a administração realiza manutenção no Cemitério Municipal São José. Ao menos 25 mil munícipes devem visitar a necrópole para prestar respeito aos entes queridos durante o fim de semana. Missas também serão celebradas no local.

Desde a semana passada, o cemitério, que comporta 59 mil corpos, passou por trabalhos de limpeza, como roçagem, criação do muro, pintura da capela e do velório, reforço na demarcação das vagas no estacionamento além da finalização da reforma nos sanitários, que foram adaptados para visitantes cadeirantes.

O feriado é usado para relembrar os mortos e é um dos rituais religiosos mais importantes da religião cristã católica. A dona de casa Rita Maria Silva Santos, 72 anos, comparece na necrópole todos os anos para rezar pela memória de sua mãe e de sua filha. “Acho muito importante vir todos os anos, mas me sinto muito mal durante a missa. É uma saudade que não vai embora nunca”, diz a idosa.

O metalúrgico Luiz Ricardo, 34, começou a visitar o cemitério após a morte do pai, há dois anos. “É uma maneira de lembrar das coisas boas. Diminui um pouco a dor”, considera,

MANUTENÇÃO FALHA

Apesar dos trabalhos realizados para o feriado, o Cemitério São José é frequentemente alvo de críticas dos munícipes em relação à limpeza, já que concentra mato alto rotineiramente. A vegetação costuma tomar conta de todo o espaço e, em alguns pontos, chega a obstruir a passagem entre os jazigos e a esconder os túmulos, que foram abertos em área onde existia rua de servidão. Outro problema do local é a superlotação. Em março, o Diário denunciou que a necrópole estava exumando corpos antes do prazo agendado.

Fora a falta de cuidados, o não cumprimento de exigências técnicas para o funcionamento do cemitério resultaram à Prefeitura multas de R$ 200 mil, aplicadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) desde 2014.

PROGRAMAÇÃO

Espaço reservado para as celebrações religiosas foi montado próximo ao velório do equipamento municipal. Na sexta-feira, serão realizadas cinco missas, sendo a primeira às 8h, ministrada pelo padre da Paróquia Santa Luzia. Haverá celebração ainda às 10h, às 12h, às 14h e, a última, às 16h.