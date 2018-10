Léo e Gum participam de treino no Uruguai e podem voltar ao Fluminense na quarta

29/10/2018 | 20:32



O técnico Marcelo Oliveira teve duas ótimas notícias nesta segunda-feira, no primeiro treino do Fluminense no Uruguai para pegar o Nacional, na quarta, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O lateral-direito Léo e o zagueiro Gum participaram da atividade e podem reforçar a equipe no duelo decisivo.

Gum se contundiu no primeiro jogo diante do Nacional, no empate por 1 a 1 da semana passada, no Engenhão. O zagueiro deixou o campo no segundo tempo sentindo um problema no tornozelo e outro no joelho, por isso, preocupava Marcelo. Até pela importância do confronto, porém, deverá estar à disposição.

Já Léo se recuperou de um edema muscular que o deixou afastado do jogo de ida. Na ocasião, aliás, Marcelo se viu em uma encruzilhada. Também sem Gilberto para a posição, precisou improvisar o atacante Matheus Alessandro e, depois, o volante Jadson pelo setor.

Se ambos tiverem condições de jogo, Marcelo deve escalar o Fluminense na quarta com: Júlio César; Ibañez, Gum e Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano. Depois do empate por 1 a 1, o time carioca precisa vencer ou empatar por pelo menos 2 a 2 para garantir a classificação. A igualdade por 0 a 0 dá a vaga ao Nacional.