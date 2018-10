Workshop discute a relação entre desospitalização e qualidade de vida

da Redação



30/10/2018 | 07:00



O Sindhosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios) do Estado de São Paulo promove hoje workshop destinado à discussão da desospitalização, a retirada do paciente do ambiente hospitalar para dar continuidade aos cuidados e tratamentos em casa ou em hospitais de transição ou de cuidados paliativos. O evento gratuito é destinado a profissionais da Saúde e médicos.

O encontro ocorrerá das 8h30 às 12h30 no auditório do Sindhosp Santo André, na Avenida Pereira Barreto, 1.395. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4427-7047 ou e-mail santoandre@sindhosp.org.br.