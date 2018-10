Alckmin liga para cumprimentar Doria após eleições

29/10/2018 | 20:07



O ex-governador Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB, telefonou na tarde desta segunda-feira, 29, para João Doria, eleito governador de São Paulo nas eleições 2018. Alckmin disse que está em seu sítio em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e não ligou antes porque o sinal de celular pega mal no local.

Doria também conversou com o governador Márcio França (PSB). O tucano avisou que seu vice, Rodrigo Garcia (DEM), vai coordenar a transição. França então informou que vai tirar alguns dias de descanso para se recuperar de uma pneumonia. "A conversa (com Alckmin) foi boa, positiva, de cumprimentos. Ele se desculpou (por não ter ligado no domingo, 28). Disse que está no sítio e pega mal o telefone lá. Enfim, eu aceitei. Acredito que pegue mal mesmo o telefone em Pinda", disse Doria à reportagem.

Segundo o tucano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador José Serra não telefonaram. "Não classifico isso como um problema. O fato de ligar ou não ligar não é relevante. Para mim, ligado eu estou aos quase 11 milhões de votos que recebi. Isso que é importante."