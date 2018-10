Unidade de Saúde é invadida e depredada pela segunda vez

Bianca Barbosa

especial para o Diário



30/10/2018 | 07:00



“Ao menos não levaram os remédios e equipamentos, como na outra vez.” O lamento do auxiliar de escritório Marcos Roberto Antunes, 35 anos, refere-se ao segundo episódio em período de três meses de invasão na US (Unidade de Saúde) Parque João Ramalho, em Santo André, durante a madrugada de segunda-feira.

Ao chegar para trabalhar, na manhã de ontem, funcionários do equipamento de Saúde se depararam com dejetos espalhados pelos corredores laterais, vidros quebrados, e com a cozinha revirada.

Apesar dos transtornos, a unidade funcionou normalmente. Para isso, a rotina dos profissionais precisou ser modificada. A equipe de funcionários precisou lavar o chão e os móveis da cozinha. “Defecaram até lá dentro (da cozinha). Reviraram as coisas e roubaram o botijão (foram dois, além de um microondas)”, destacou Antunes. O funcionário também mostrou à equipe do Diário três janelas danificadas, sendo que uma delas, a da cozinha, foi usada pelos invasores para entrar na unidade.

Em agosto, os vândalos furtaram computadores, microondas, medicamentos, e quebraram portas da US Parque João Ramalho. Desta vez, os funcionários avaliam que o prejuízo foi menor. Mesmo assim, o sentimento era de revolta. “Não dá para entender o que tem na cabeça desse povo. Prejudicam a própria comunidade”, disse o auxiliar de escritório.

Para a dona de casa Alzira Costa Gomes, 58 anos, que pega remédios de controle do colesterol na unidade, o posto é uma “bênção” para o bairro. “A gente não tem o que reclamar. De verdade”, contou.

Para inibir esse tipo de ocorrência, a Prefeitura diz que a GCM (Guarda Civil Municipal) realiza rondas periódicas nas imediações da unidade e que isso será intensificado. Ainda conforme a administração, está prevista implantação de sistema de monitoramento dos equipamentos de Saúde, até abril do ano que vem.