Jadson está recuperado e pode enfrentar o Botafogo no domingo, diz médico

29/10/2018 | 19:48



O meia Jadson está recuperado do edema na panturrilha direita e voltará a treinar pelo Corinthians nesta terça-feira, data da reapresentação do elenco após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, sábado, em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Clinicamente ele está liberado. Não foi uma lesão. Foi só um edema. Ele está bem e vai se reapresentar com o elenco. Não sei se irá a campo, mas ao menos um trabalho físico já poderá fazer", disse o médico Joaquim Grava em conversa com o Estado.

A tendência é que o meia de 35 anos reforce o Corinthians no domingo, contra o Botafogo, fora de casa, novamente pelo Brasileirão. "Aí não depende de mim. É o Jair (Ventura) que escala. Mas do ponto de vista médico está liberado", complementou.

Jadson machucou a panturrilha direita no treino da última quarta-feira e desde então ficou de fora das atividades no gramado. Sem ele, Pedrinho recebeu a função de armar as jogadas no duelo com o Bahia e Sergio Díaz teve uma chance entre os titulares.

O Corinthians sofreu, mas graças a dois gols de Danilo, que entrou no segundo tempo, venceu e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. O time alvinegro subiu para a 11ª colocação na tabela, com 39 pontos, a cinco do grupo do descenso.

Para o jogo contra o Botafogo, a tendência é que Jair Ventura tenha força máxima. Além do retorno de Jadson, os atacantes Clayson e Roger estão de volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Nesta terça-feira, o elenco trabalhará à tarde e o treinador começará a definir a formação titular para domingo.