Formação articula ensinos Médio, Técnico e Superior

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



30/10/2018 | 07:00



A partir do primeiro semestre de 2019, a Etec (Escola Técnica) Jorge Street, em São Caetano, passa a incorporar ao seu sistema a AMS (Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior), em parceria com a Fatec do município. Com a medida, estudantes ingressantes poderão completar em cinco anos os ensinos Médio e Superior tecnológico.

Na prática, alunos passarão a ter articulação da formação profissional em níveis de ensino diferentes a partir de um único processo seletivo. “A proposta é a de que os jovens façam o Ensino Médio Técnico na Etec, consigam ter uma transição mais ágil para o Ensino Superior”, explica Salomão Choueri Junior, diretor da Etec Jorge Street.

Para Choueri, a medida passa a contribuir de maneira decisiva para a continuidade da vida acadêmica dos estudantes. “Atualmente, existe proximidade dos alunos das Etecs e Fatecs, pois os cursos de ambas atendem os mesmos setores. A ideia é que isso seja aprimorado, contribuindo cada vez mais para que estudantes do Ensino Médio tenham clareza da importância de seguir a formação profissional no Superior Tecnológico.”

Um dado que ilustra a expectativa de continuidade dos estudos entre formandos das Etecs é que 85% deles participam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), cuja pontuação conta para aprovação em vestibulares.

A principio, a Etec Jorge Street irá oferecer 40 vagas no período da tarde de forma experimental. O ingresso ocorrerá pelo Ensino Médio com habilitação técnica profissional em desenvolvimento de sistemas, que, além das 3.000 horas regulares do curso, terá mais 200 horas de atividades práticas dentro de empresas do setor de tecnologia.

Ao concluir esse ciclo de três anos, o aluno poderá completar o curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em mais dois anos de estudo, em uma Fatec. “Isso nos qualifica a tomar a dianteira nessa articulação da formação profissional em níveis de ensino diferentes”, afirma o coordenador de Ensino Médio e Técnico do CPS (Centro Paula Souza), Almério Melquíades de Araújo.

Além de São Caetano, apenas as Fatecs Americana, na região de Campinas; e Zona Leste, na Capital, oferecerão o novo sistema.

As inscrições do vestibular para o primeiro semestre de 2019 das Etecs vão até 12 de novembro.O valor da taxa é de R$ 30. Informações podem ser obtidas no site www.vestibulinhoetec.com.br.