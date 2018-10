Cmanau lança dvd ao vivo

Rafael dos Santos



29/10/2018 | 19:14



Grupo do ABC paulista formada em 2016 por Henrique Celso (baterista, compositor e idealizador), Edson Azevedo (guitarrista), Bidiztone Anderson (tecladista), Denilson Takeda (baixista) e Fabricio Pereira (percussionista) participa do Bamboo Live Sessions (uma parceria entre os estúdios Bamboo e 74club) locais já conhecidos na região e de referência na contracultura do Grande ABC paulista, que tem como objetivo fomentar e incentivar a arte.

A banda que aborda, questiona e reflete em seu processo criativo questões cotidianas das grandes cidades como a solidão humana, luta coletiva, diversidade, paradoxos e incoerências da rotina semanal, tem feito apresentações em bibliotecas, centros culturais, ocupações e casas de shows, e faz esta gravação ao vivo em clima de ensaio aberto. Foram registradas 11 canções, sendo seis inéditas. Vale a pena conferir.

O lançamento será sexta-feira (2) nos principais canais online como instagram, facebook e youtube.