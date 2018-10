Luma Costa revela reação da melhor amiga, Marina Ruy Barbosa, ao saber que seria madrinha de seu filho

29/10/2018 | 19:09



Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Luma Costa falou sobre a sua segunda gestação. A atriz está grávida de sete meses de Eduardo, fruto de seu casamento com Leonardo Martins.

- Desta vez, vem sendo muito tranquilo. Na gravidez do Antonio [de 4 anos de idade], eu gravei Pé Na Cova até dois dias antes do nascimento, então, não tive muito tempo para ficar ansiosa com a chegada do bebê.

Ela ainda afirmou que não se decidiu sobre o parto.

- Estou deixando as coisas acontecerem como da primeira vez. O que tiver que ser será.

Luma também compartilhou que o primeiro filho, Antonio, está muito animado com a chegada do irmãozinho.

- Ele queria e pedia um irmãozinho. Antonio beija a barriga e conversa com o Eduardo dizendo que eles serão melhores amigos. Eu babo.

Grande amiga de Marina Ruy Barbosa, Luma convidou a atriz para ser a madrinha de Eduardo.

- Ela foi uma das primeiras pessoas a receber a notícia da minha gravidez e, quando contei, já fui avisando que ela seria a dinda. Marina ficou emocionada e feliz.

Por causa da gravidez, Luma teve que deixar o elenco de Verão 90 Graus, próxima novela das nove da Rede Globo.

- Infelizmente tive que deixar esse projeto lindo, mas já estou negociando com a Globo para voltar às telinhas ano que vem, em algo bem bacana. Ano passado, fui estudar na New York Film Academy e, quando voltei, acabei engravidando e ficando mais tempo longe do trabalho do que esperava. Por isso, estou muito ansiosa para retornar o mais breve possível. Vou me colocar à disposição da emissora assim que o Eduardo nascer.