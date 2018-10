Icardi brilha, Inter de Milão vence Lazio fora e sobe para 2º no Italiano

29/10/2018 | 18:46



Com atuação decisiva de Mauro Icardi, a Inter de Milão aplicou 3 a 0 na Lazio, fora de casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. O atacante argentino marcou dois dos três gols dos visitantes e sacramentou a sétima vitória da equipe de Milão na competição.

Só está atrás dos nove triunfos da Juventus, que lidera a tabela com 28 pontos. A Inter de Milão ocupa agora a segunda colocação, com os mesmos 22 pontos do Napoli, que caiu para a terceiro em razão do empate com a Roma por 1 a 1, no domingo, em casa. A Lazio, por sua vez, aparece em quarto lugar, com 18.

Numa crescente na temporada, a Inter surpreendeu ao impor forte domínio no estádio do rival, nesta segunda. A equipe do zagueiro brasileiro Miranda abriu o placar aos 28, quando a estrela de Icardi começou a brilhar em campo. Dentro da área, o argentino aproveitou a sobra e, quase sem marcação, só escorou para as redes.

O segundo gol dos visitantes veio aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio na área, a defesa da Lazio afastou e Brozovic, de fora da área, pegou o rebote e bateu rasteiro. O goleiro Thomas Strakosha não alcançou a bola no seu canto direito.

No segundo tempo, a Inter diminuiu o ritmo. Mas não teve maior trabalho para chegar ao terceiro gol. Aos 25, o mesmo Icardi recebeu pela direita, dentro da área, deu um belo corte no marcador e bateu com tranquilidade no canto para dar números finais ao confronto.

A Inter de Milão volta a campo no sábado para enfrentar o Genoa, diante de sua torcida. A Lazio receberá o SPAL no dia seguinte, pela 11ª rodada.