Japão e Índia concordam em avançar com cooperação em defesa e comércio

29/10/2018 | 18:34



O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o líder indiano, Narendra Modi, concordaram, nesta segunda-feira, em avançar em sua cooperação em defesa, comércio e outras áreas em meio à crescente influência da China na região. Eles afirmaram que estão expandindo as vendas de munição e conversas sobre defesa de alto nível e exercícios militares conjuntos.

"As relações entre o Japão e a Índia têm o maior potencial do mundo", afirmou Abe em uma coletiva de imprensa conjunta depois de se reunir com Modi. "Um Japão forte beneficia a Índia e uma Índia forte beneficia o Japão", completou. Modi, através de um intérprete, respondeu que "sem a cooperação Índia-Japão,

não haverá desenvolvimento na Ásia até o próximo século".

A Índia é um dos países dos quais o Japão tem se aproximado para formar parcerias no âmbito da defesa, à medida que Tóquio deseja expandir sua cooperação militar além da tradicional aliança com os Estados Unidos, e diante da crescente presença militar da China na região. Fonte: Associated Press.