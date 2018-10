Elenco do São Paulo faz minuto de silêncio a Daniel antes do treino

29/10/2018 | 18:30



A reapresentação do São Paulo na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, teve o elenco reunido no gramado para homenagear o meia Daniel, que foi assassinado no último sábado, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Abraçados, os atletas fizeram um minuto de silêncio pela morte do jogador, que ainda pertencia ao clube tricolor, mas estava emprestado ao São Bento.

Daniel, de 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, mas teve destaque no Botafogo. Contratado no fim de 2014 pelo São Paulo, não recebeu muitas oportunidades por causa de uma lesão. Acabou emprestado para Ponte Preta e Coritiba, onde também não vingou. Neste ano, retornou ao Morumbi antes de ser repassado ao São Bento.

Depois da homenagem, os jogadores se dividiram: os titulares do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, na sexta-feira, fizeram exercícios físicos enquanto os reservas - entre eles, Jucilei e Nenê - e alguns garotos da base treinaram em um dos campos do CT. A ausência nas atividades foi o lateral-esquerdo Reinaldo, poupado por conta de uma gripe. Por outro lado, os meia-atacantes Helinho e Everton apareceram no gramado ao lado do fisioterapeuta Betinho para iniciar o trabalho de transição.

Everton, que era titular absoluto até se lesionar, trata uma lesão na coxa esquerda e dificilmente terá condições de voltar ao time a tempo da partida contra o Flamengo, domingo, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o técnico Diego Aguirre não terá para este jogo o equatoriano Rojas, que machucou o joelho e não atua mais em 2018, além do volante Hudson e do goleiro Jean, ambos suspensos. Outro que também está fora é Everton Felipe. Ele foi o substituto de Rojas na partida contra o Vitória, mas também se machucou: sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito.