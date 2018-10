Espetáculo questiona o mundo ideal

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



30/10/2018 | 07:13



Como seria o mundo perfeito? Sem preconceito, discriminação, que vive constantemente de paz e amor? Foi partindo desses questionamentos que os alunos da NAC (Núcleo de Artes Cênicas) do Sesi São Bernardo, orientados por Priscila Borges e Carolina Gierwiatowski chegaram a Sol da Noite, espetáculo teatral que será apresentado quinta, sexta e sábado no Teatro do Senai Mario Amato (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330), em São Bernardo, a partir das 20h. A entrada é gratuita. “A dramaturgia é autoral. Foi feita pelo grupo. Se trata de uma criação coletiva”, conta Carolina.

O projeto faz parte da formação dos alunos que participam da oficina de Multiplas Linguagens do Sesi. A turma teve início em março e tem por objetivo que os alunos vivenciem as etapas de estudo, criação e preparo para um espetáculo até o final. “É um processo formativo”, explica a orientadora.

A trama propõe, por meio de conflitos, a reflexão do que seria a perfeição e seu contraste. Levanta questionamentos de como ela pode acontecer quando não se faz ideia de como é o outro lado. “A gente apresenta conflitos que são externos, que acontecem na sociedade, mas também internos. A principal mensagem é a reflexão sobre o que é o mundo ideal”, acrescenta.

Os ingressos podem ser reservados no www.sesisp.org.br, pela secretaria única da instituição e também serão distribuídos 30 minutos antes do início do espetáculo.