E fez-se o Queen

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



30/10/2018 | 07:10



Em 13 de julho de 1985 foi realizado um evento que marcou a história da música mundial: o Live Aid. Organizado a fim de arrecadar dinheiro para o combate da fome na Etiópia, foram feitos shows voluntários nos Estados Unidos e em Londres com participação de artistas renomados, tais como David Bowie, The Who e Led Zeppelin. Nos bastidores, uma das bandas escaladas se preparava para aquele que seria considerado, até os dias de hoje, um dos maiores e mais importantes concertos de rock de todos os tempos. Queen era o nome dela.

A cena descrita dá início ao longa Bohemian Rhapsody, com estreia marcada para esta quinta-feira e bastante esperado pelo público, tanto que o teaser oficial, lançado há cinco meses, tem 16 milhões de visualizações. Trilhando pelos caminhos que antecederam o Live Aid, o filme apresenta a história da banda que alcançou patamares meteóricos na cultura mundial e de seu lendário vocalista, Freddie Mercury (1946 – 1991).

A trama fala sobre o dia em que o cantor, interpretado de maneira magnífica por Rami Malek, se encontra com a banda Smile, composta pelo guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor. Haviam acabado de perder seu vocalista, quando Mercury passa assumir a função, seguido do baixista Mike Grose.

Mas o filme vai além da carreira musical, entrando em esferas emocionais. Renegando suas origens e os familiares, Farrokh Bulsara optou por ser chamado de Freddie Mercury, escondendo inclusive o seu local de nascimento: em Zanzibar, na África Oriental. Ele tinha expressiva vontade de criar laços com a Inglaterra, tanto que declarava ter nascido em Londres.

A relação que mais se destaca no longa é do vocalista com a namorada, Mary Austin. Embora hoje se saiba que Mercury se relacionava com homens, ele demorou muito tempo para se descobrir. Mas não resta dúvidas de que o sentimento partilhado pelo cantor e a namorada era verdadeiro e ultrapassava as barreiras do amor romântico. Depois que ele assumiu ser homossexual para ela, Mary permaneceu como amiga e companheira na vida do astro até o fim.

Bohemian Rhapsody pode ser considerado uma das obras primas de Bryan Singer – conhecido por dirigir filmes de heróis, como a franquia dos X-Men. Com roteiros já desgastados no meio da aventura, Singer se volta para o drama musical, provando que seu trabalho tem potencial para além das histórias Marvel e DC Comics.

Construído com o ritmo da musicalidade do Queen, o longa traz a sensação de estar em um constante show. A atuação de Malek, acrescida com detalhados trejeitos do cantor e cuidadosa caracterização, o faz o vocalista ‘em pessoa’.

EM PRIMEIRA MÃO

A pré-estreia ganha sessão especial hoje no estádio Allianz Parque Hall (Av. Francisco Matarazzo, 1.705), onde o filme será exibido em estrutura preparada com telão. O espaço tem capacidade para receber 4.000 espectadores e os ingressos variam de R$ 120 a R$ 180. Podem ser adquiridos pelo site www.bohemiancelebration.com.br.

Como tributo ao Queen, o evento contará também com apresentações de canções do grupo por Frejat e a banda Malta.