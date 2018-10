Bruna Marquezine descobre algo em comum com Maisa Silva e pede: Seja minha amiga!

29/10/2018 | 17:17



Bruna Marquezine parece ter feito uma nova amiga - e tudo por conta de seu gosto musical.

No último domingo, dia 28, a atriz postou uma foto sua em Fernando de Noronha e colocou na legenda um trecho da música Suncity, do Khalid. Maisa Silva, que é fã declarada do cara, comentou na publicação de Bruna uma outra parte da letra da canção. A artista ficou bem feliz em ver que alguém reconheceu o hit e respondeu ao comentário de Maisa com um pedido.

VOCÊ CONHECE! Seja minha amiga! NUNCA TE PEDI NADA! Real.

A atriz de Tudo Por Um Popstar, então, não perdeu tempo.

Já somos mais que amigas. Af, que sonho!

Manu Gavassi também entrou na conversa e convidou Maisa para participar de um grupinho de amigos.

Por favor, vem pro nosso grupinho ouvir música com a gente, nunca te pedi nada. (Já te pedi sim, algumas coisas).

Fofas, né?