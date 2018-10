Premiê de Israel parabeniza Bolsonaro e diz aguardar visita do presidente eleito

29/10/2018 | 17:09



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou em seu perfil no Twitter que conversou nesta segunda-feira, 29, com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. O israelense parabenizou Bolsonaro por sua vitória e disse que aguarda a sua visita ao País.

"Falei esta tarde com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu o parabenizei por sua vitória. Disse a ele que estou certo de que sua eleição irá trazer uma grande amizade entre nossos povos e um fortalecimento dos laços entre Brasil e Israel. Estamos aguardando sua visita!", escreveu Netanyahu.

Mais cedo, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que deve assumir a Casa Civil no governo do PSL, informou que Israel deve ser um dos primeiros países a serem visitados pelo futuro presidente, junto com Chile e Estados Unidos.

Também no Twitter, Bolsonaro escreveu sobre a conversa. "Acabo de receber os cumprimentos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao lado do embaixador Yossi Shelley. Nossos laços de amizade se traduzirão em acordos onde nossos povos serão os maiores beneficiados", disse.