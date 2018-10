Camilla Camargo comemora um mês de seu casamento com Leonardo Lessa

29/10/2018 | 17:09



Camilla Camargo publicou, no último sábado, 27 de outubro, uma declaração em seu Instagram para comemorar o primeiro mês de seu casamento com o diretor Leonardo Lessa. Junto à declaração, a atriz postou um vídeo, o mesmo que sua mãe, Zilu Camargo, postou no dia 6 de outubro.

Na legenda, Camilla escreveu:

Um mês... Um mês do dia mais lindo da minha vida, onde o sorriso se fazia constante, a respiração ofegante e o coração a milhão. Um mês que, com lágrimas nos olhos, vi sua emoção misturada à minha e abraçados sentíamos a mesma pulsação, unidos, sendo um só. Dois corações, uma história, e com os cúmplices que compartilhavam puro amor. Te amo, Leonardo Lessa, e ser sua esposa é minha melhor conquista... Nosso jardim está cada vez mais lindo.

Camilla e Leonardo se casaram no dia 27 de setembro em uma cerimônia em São Paulo e depois partiram para lua de mel na Jamaica.